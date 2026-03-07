Il Regno tra le nuvole | viaggio nel cuore del Lesotho

Il Lesotho, situato tra le montagne del Sudafrica, è uno dei pochi regni ancora esistenti in Africa e si distingue per essere la nazione più alta del mondo. La sua geografia unica, con altitudini che superano i 2.800 metri, caratterizza il territorio. La popolazione locale vive in zone montuose, tra villaggi e paesaggi che sembrano sospesi tra cielo e terra.

Il Lesotho, incastonato tra le montagne del Sudafrica, è uno dei pochi regni rimasti in Africa e vanta il primato di nazione più alta del mondo. Con altitudini medie superiori ai 1.400 metri e picchi che superano i 3.000 metri, il Paese è una terra sospesa tra cielo e terra, dove la natura domina incontrastata e la cultura locale resiste al ritmo frenetico della modernità. La capitale, Maseru, situata al confine con il Sudafrica, offre un primo assaggio della vita urbana: mercati colorati, artigianato tradizionale e una sorprendente vitalità giovanile. Tuttavia, basta percorrere pochi chilometri per ritrovarsi immersi in panorami mozzafiato, dove le vette innevate e le colline ondulate diventano teatro di un turismo lento, immersivo e autentico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

