In un ambiente segnato da esplosioni e timori costanti, un bisnonno racconta le esperienze vissute durante un periodo di conflitto. Le sue parole attraversano le generazioni, trasmettendo ricordi di momenti difficili e di paura. La narrazione si concentra sulla vita di un bambino in un contesto di guerra, dove il rumore delle bombe diventa parte integrante della quotidianità.

Tra il rumore delle bombe e l’ombra della paura, emergono le parole di un bisnonno che attraversano il tempo per portare la memoria dritta ai nostri cuori. I suoi ricordi ci portano durante la Seconda Guerra Mondiale a Imola, un territorio conteso dove la violenza dei nazisti si scontrava con la resistenza dei Partigiani. Tutto è iniziato una mattina dell’anno 1943, quando la vita di un ragazzino, Lino Berti, è stata travolta dalle armi. Da quel momento la sua storia si è intrecciata con quella del conflitto. In un luogo dove la paura era diventata un’abitudine. Facciamo un passo indietro. Com’era la tua vita prima della guerra e quanti anni avevi quando è scoppiata? "Ricordo che ero un bimbo libero e felice.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La vita di un bambino tra paura e bombe

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