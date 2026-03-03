In un quartiere di Gubbio, alcuni giovani hanno riferito di aver visto missili cadere nella zona, causando danni e generando paura tra i residenti. Nei giorni scorsi, diverse persone hanno fatto scorta di cibo a causa delle tensioni crescenti, mentre le notizie sull’agitazione nel Medio Oriente si diffondono anche tra la comunità locale. La situazione resta tesa e senza segni di miglioramento immediato.

Gubbio, 3 marzo 2026 – L’agitato contesto geopolitico del Medio Oriente coinvolge anche alcuni umbri. Ci sono anche nove cittadini di Gubbio bloccati a Dubai a causa della chiusura dello spazio aereo e delle difficoltà nei collegamenti aerei in seguito all’escalation di tensioni internazionali. Crosetto: "Un attacco come a Dubai in Italia farebbe peggio" A comunicarlo è il sindaco Fiorucci tramite un post sul suo profilo Facebook: “Sono in contatto – scrive – con le famiglie dei nostri concittadini e con le autorità competenti per seguire passo dopo passo l’evoluzione della situazione: in questo momento delicato è fondamentale restare uniti, mantenere la calma e avere fiducia nel lavoro che il Governo e le nostre rappresentanze diplomatiche stanno portando avanti per garantire assistenza e un rientro sicuro a casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I nostri giovani tra le bombe. “Missili, danni e paura: abbiamo fatto scorta di cibo”

Quartieri Spagnoli, Pizzoteca riapre dopo i danni subiti: "Nonostante le bombe, non ci fanno paura"Pizzoteca ha regolarmente riaperto al pubblico nella serata di giovedì dopo i danni subiti a causa delle esplosioni avvenute davanti alla porta...

Attacco in Iran, Cisgiordania e Gaza isolate: “Abbiamo paura di rimanere bloccati, senza benzina o cibo”Da stamattina tutti i checkpoint in Cisgiordania sono stati chiusi così come i distributori di benzina.

Contenuti utili per approfondire I nostri giovani tra le bombe....

Discussioni sull' argomento I nostri giovani tra le bombe. Missili, danni e paura: abbiamo fatto scorta di cibo; Droni iraniani su Dubai. La Farnesina segue il caso degli studenti bloccati; Studenti veneti bloccati a Dubai: Sentiamo i missili cadere. L’attesa per i rientri a casa; Bloccati a Dubai tra esplosioni e missili: giovani veneti sperano di tornare a casa (video).

I nostri giovani tra le bombe. Missili, danni e paura: abbiamo fatto scorta di ciboCi sono anche nove eugubini bloccati negli Emirati Arabi Uniti. La madre di uno di loro: Sono chiusi in casa, speriamo tornino presto in Italia ... lanazione.it

Il presidente Usa: «Hanno missili in grado di colpirci, la campagna militare può durare anche più di 5 settimane». La base “Maga” non vuole l’impiego di truppe - facebook.com facebook

Tajani: Nessuno sarebbe al riparo da un Iran con missili e atomica x.com