Trump decanta l’età dell’oro degli Usa i momenti salienti del discorso al Congresso più lungo della storia

Donald Trump ha parlato di un’“età dell’oro” degli Stati Uniti, attribuendone il merito a successi economici e militari. Durante il suo discorso al Congresso, ha elencato i momenti più importanti della sua amministrazione, sottolineando le vittorie ottenute. Il suo intervento, il più lungo mai pronunciato in questa sede, ha attirato l’attenzione di molti per la sua energia e le sue argomentazioni. La sua narrazione ha coinvolto anche i temi più discussi della sua presidenza.

È durato un'ora e 47 minuti il discorso di Donald Trump sullo Stato dell'Unione. Si tratta del discorso più lungo mai pronunciato da un Presidente di fronte al Congresso nella storia degli Usa. Il Tycoon, circondato da eroi nazionali, ha decantato "l'età dell'oro" dell'America, costringendo i detrattori a lasciare la sala. Tra i numerosi temi affrontati i dazi, l'immigrazione e i conflitti internazionali. L'ottimismo di Trump: "Più ricchi e forti di prima" Il discorso al Congresso più lungo nella storia Usa Chi protesta contro il razzismo lascia la sala L'ottimismo di Trump: "Più ricchi e forti di prima" A metà del suo secondo mandato, quasi a scongiurare il vertiginoso calo di consensi, Donald Trump decanta la grandezza della Nazione di cui è alla guida.

