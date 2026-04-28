La verità nelle Tracce Oltre 120 anni di Polizia Scientifica | la mostra dal 4 al 25 maggio in Pilotta

Dal 4 al 25 maggio, nelle sale dei Voltoni della Pilotta, sarà allestita la mostra intitolata “La verità nelle Tracce. Oltre 120 anni di Polizia Scientifica”. L’esposizione raccoglie materiali e fotografie che ripercorrono più di un secolo di attività investigative, mettendo in luce gli strumenti e le tecniche utilizzate nel corso degli anni. L’evento è aperto al pubblico e si svolge in un contesto storico-culturale di grande rilevanza.

Dal 4 al 25 maggio presso le sale dei Voltoni del complesso monumentale della Pilotta si terrà la mostra “La verità nelle Tracce. Oltre 120 anni di Polizia Scientifica”, un percorso espositivo in sette stanze. Il mondo della polizia scientifica raccontato attraverso scoperte, indagini, crimini.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate "La storia della polizia nelle immagini": la mostra sbarca al Trieste AirportIl 13 febbraio presso l'aeroporto di Ronchi dei legionari verrà inaugurata la mostra fotografica denominata “La Storia della Polizia di Stato nelle... La Fiera agricola del 1° Maggio di Oleggio compie 120 anni e diventa nazionaleLa Fiera agricola del 1° Maggio di Oleggio festeggia i 120 anni e diventa fiera nazionale. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La verità nelle Tracce. Oltre 120 anni di Polizia Scientifica: la mostra dal 4 al 25 maggio in Pilotta; Nessun crimine è perfetto . Quando ogni dettaglio conta; Sotto la Casa del Jazz non c'è nulla. Scavati 25 metri e trovate solo ossa animali; Garlasco, depositati in procura a Milano AUDIO su presunto depistaggio nella nuova inchiesta: C'è una pista alternativa. Tracce e sicurezza sul web. Le due mostre della poliziaDa lunedì la polizia apre al pubblico a Firenze la mostra ‘La verità nelle tracce - Oltre 120 anni di polizia scientifica’ presso il Complesso Museale di Santa Maria Novella e la mostra ‘SuperEroi’ ... lanazione.it Tram deragliato, sulle tracce della verità. Scatola nera e cellulare: la memoria al setaccio. Ecco tutte le ipotesiMilano, 2 marzo 2026 – Scatola nera. Tabulati del telefono del conducente. Telecamere. E funzionamento dei sistemi di sicurezza. Sono i fronti d’indagine che gli agenti del Radiomobile della polizia ... ilgiorno.it Qualcuno spostò l'oggetto poi ritrovato dalla polizia scientifica nella borsa della vittima - facebook.com facebook Allievi polizia scientifica donano attrezzature alla pediatria di Spoleto. 'Segno concreto del loro passaggio' all'istituto per sovrintendenti x.com