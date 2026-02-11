La storia della polizia nelle immagini | la mostra sbarca al Trieste Airport

Questa mattina si annuncia come un giorno importante per l’aeroporto di Ronchi dei Legionari. Alle 10 si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica “La Storia della Polizia di Stato nelle immagini”, organizzata dall’Anps di Pordenone e Trieste. L’evento porta in fiera fotografie e ricordi che raccontano decenni di attività e impegno della polizia in regione. Un’occasione per il pubblico di scoprire più da vicino il lavoro di chi ogni giorno protegge la comunità.

Il 13 febbraio presso l'aeroporto di Ronchi dei legionari verrà inaugurata la mostra fotografica denominata "La Storia della Polizia di Stato nelle immagini", organizzata dalle sezioni di Pordenone e Trieste dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato (Anps) con il contributo della Regione.

