La Fiera agricola del 1° Maggio di Oleggio compie 120 anni e diventa nazionale

La Fiera agricola del 1° Maggio di Oleggio festeggia il suo 120º anniversario e quest’anno si apre a livello nazionale. La manifestazione, che si tiene ogni anno nella città, ha radici profonde nella tradizione locale e si è consolidata nel tempo come un evento di riferimento per il settore agricolo. La celebrazione del secolo e mezzo di attività segna un traguardo importante per la manifestazione e per la comunità che la ospita.

La Fiera agricola del 1° Maggio di Oleggio festeggia i 120 anni e diventa fiera nazionale. A distanza di oltre un secolo dal primo appuntamento, la città celebra un anniversario importante che racconta quanto questa manifestazione sia radicata nella storia e nell’identità della nostra comunità.🔗 Leggi su Novaratoday.it XIX Edizione di Fiera Agricola 2026: a Caserta tre giorni tra saperi, sapori e innovazione agricolaUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Rizzoli Emanuelli compie 120 anniDalla Torino ottocentesca lungo la via del sale fino a Parma, la più antica azienda di conserve ittiche in Italia celebra un percorso lungo oltre un...