Nel 2019, l’architetto Stefano Boeri aveva segnalato a un sindaco che l’operazione di vendita dello stadio San Siro avrebbe spostato l’interesse pubblico verso quello privato. Boeri aveva evidenziato delle criticità nel progetto, che coinvolgeva le squadre di calcio e la gestione dell’impianto. La questione riguardava anche il ruolo delle autorità e le modalità di approvazione dell’accordo.

Che sull’operazione di vendita di San Siro a Inter e Milan qualcosa non tornasse, se n’era accorto anche l’architetto Stefano Boeri. E aveva avvertito “in amicizia” il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Constatando che il suo progetto di uno “stadio-bosco” non era stato apprezzato, aveva allertato il primo cittadino in una chat già nel 2019. Il messaggio di Boeri – che è indagato in altri filoni delle inchieste sull’urbanistica a Milano – è riportato nel decreto di perquisizione eseguito dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell ‘indagine sulla cessione ai due club che vede indagate nove persone, compresi gli ex assessori Ada Lucia De Cesaris e Giancarlo Tancredi, entrambi con delega all’Urbanistica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sulla vendita di San Siro sostituito interesse pubblico con quello privato”: l’alert di Boeri a Sala nel 2019

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