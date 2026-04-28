La truffa dei finti negozi online segnalazioni in aumento | ecco come difendersi

Da parmatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tempi, sono cresciute le segnalazioni di truffe legate a negozi online falsi. Questi siti si presentano come rivenditori di marchi noti, cercando di ingannare anche utenti con più esperienza in rete. Spesso, riescono a convincere gli acquirenti a effettuare pagamenti o fornire dati personali, senza poi consegnare i prodotti ordinati. Le autorità continuano a ricevere denunce e a mettere in atto interventi per contrastare queste frodi.

Sfruttano l'immagine di marchi famosi per tentare di raggirare anche gli utenti più esperti. E, purtroppo, a volte ci riescono. Sono i siti di compravendita, creati dai truffatori - con dettagli sempre più precisi -per arrivare ai clienti abituali di alcuni marchi e sfruttare le loro fiducia per.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Notizie correlate

La truffa dei finti venditori di ricambi auto online: come funzionaI finanzieri di Busalla hanno terminato un’indagine che ha portato alla denuncia di tre persone (due uomini e una donna delle province di Caserta e...

Truffa dei Bitcoin dimenticati: in migliaia ci stanno cascando. Ecco come funziona e come difendersiNegli ultimi mesi stanno aumentando in modo impressionante le segnalazioni di una truffa che ha un copione quasi sempre identico.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Investimenti sicuri, ma i soldi finiscono su una Postepay: così hanno svuotato il conto a un cittadino; La truffa dei finti negozi online, segnalazioni in aumento: ecco come difendersi; Truffa dei finti carabinieri: anziano raggirato, due arresti in autostrada; Truffa del finto carabiniere va in fumo, 19enne arrestato.

la truffa dei fintiValcuvia, torna l’allarme truffe telefoniche: anziani nel mirino dei finti carabinieriNel fine settimana numerose chiamate sospette, ma nessun raggiro andato a segno Le forze dell’ordine: massima attenzione e mai consegnare denaro o oggetti di valore ... laprovinciadivarese.it

la truffa dei fintiSgominata la banda dei finti carabinieri: anziani truffati per oltre 75mila euro. Tre arrestiL’indagine ha avuto origine da un episodio avvenuto nel gennaio 2025 a Polistena, quando una pensionata era stata vittima della cosiddetta truffa del finto carabiniere. Come scoperto dai militari de ... blitzquotidiano.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.