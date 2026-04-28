La truffa dei finti negozi online segnalazioni in aumento | ecco come difendersi

Negli ultimi tempi, sono cresciute le segnalazioni di truffe legate a negozi online falsi. Questi siti si presentano come rivenditori di marchi noti, cercando di ingannare anche utenti con più esperienza in rete. Spesso, riescono a convincere gli acquirenti a effettuare pagamenti o fornire dati personali, senza poi consegnare i prodotti ordinati. Le autorità continuano a ricevere denunce e a mettere in atto interventi per contrastare queste frodi.

Sfruttano l'immagine di marchi famosi per tentare di raggirare anche gli utenti più esperti. E, purtroppo, a volte ci riescono. Sono i siti di compravendita, creati dai truffatori - con dettagli sempre più precisi -per arrivare ai clienti abituali di alcuni marchi e sfruttare le loro fiducia per.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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