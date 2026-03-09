Negli ultimi mesi sono cresciute notevolmente le segnalazioni di una truffa legata ai Bitcoin, con migliaia di persone coinvolte. La truffa segue un modello ripetitivo e preciso, che si ripropone in molteplici casi. Le vittime vengono contattate online con promesse di guadagni facili e immediati, spesso attraverso messaggi e annunci ingannevoli.

Negli ultimi mesi stanno aumentando in modo impressionante le segnalazioni di una truffa che ha un copione quasi sempre identico. Il telefono squilla. Dall’altra parte qualcuno, spesso con accento straniero ma numero italiano, vi dice una cosa più o meno così: “Lei anni fa ha investito in Bitcoin. Ci sono 10mila, 50mila o anche 100mila euro pronti per essere riscossi.” Se vi è successo, sappiatelo: è una truffa. E purtroppo è una truffa che funziona. La telefonata: “ha dei Bitcoin dimenticati” Il primo passo è quasi sempre una chiamata inattesa. I truffatori sostengono che anni prima la vittima avrebbe aperto un conto su una piattaforma di criptovalute oppure investito una piccola cifra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Truffa dei Bitcoin dimenticati: in migliaia ci stanno cascando. Ecco come funziona e come difendersi

Articoli correlati

Leggi anche: I QR code nascondono una truffa che sta colpendo migliaia di italiani: ecco come difendersi dal quishing

WhatsApp: come funziona la truffa della 'ballerina' e come difendersiAGI - Basta un semplice clic su un link inviato da un amico per perdere il controllo del proprio profilo WhatsApp.

La truffa dei Bitcoin “gratis” su Telegram, ecco la trappola.

Aggiornamenti e notizie su Truffa dei Bitcoin dimenticati in...

Argomenti discussi: Truffa dei Bitcoin dimenticati: in migliaia ci stanno cascando. Ecco come funziona e come difendersi.

Truffa dei Bitcoin dimenticati: in migliaia ci stanno cascando. Ecco come funziona e come difendersiHa dei Bitcoin dimenticati da riscuotere: ecco come i truffatori convincono le vittime a versare denaro tramite ATM ... ilfattoquotidiano.it

Bitcoin, accrediti e false vendite: i carabinieri scoprono truffe per quasi 10mila euro nel FermanoFERMO - Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Porto San Giorgio, a seguito di una querela per truffa online, hanno denunciato un 61enne italiano, il quale, utilizzando la tecnica dello ... corriereadriatico.it