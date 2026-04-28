La truffa dei Chihuahua 2 imputati a Torino | vendevano o chiedevano soldi online per adozioni di cani mai consegnati

A Torino si sta svolgendo un processo contro due persone accusate di aver truffato diversi acquirenti attraverso annunci online. I sospettati avevano proposto adozioni di cani di razza Chihuahua e avevano richiesto pagamenti anticipati, senza poi consegnare gli animali promessi. Le accuse principali riguardano frode e truffa aggravata, con le autorità che hanno raccolto prove contro di loro.

A Torino si sta svolgendo un processo a carico di due imputati di truffa per aver finto di vendere cani online e anche per aver chiesto soldi in cambio di adozioni di animali "da salvare". Le vittime non hanno mai incontrato i cani e in aula sta andando in scena l'esempio di ciò che accade molto spesso, ovvero quando si cerca di acquistare online a basso prezzo o ci si affida a sedicenti volontari che approfittano del buon cuore delle persone.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Omar El Kaddouri: “Mai presi jet privati, soldi sprecati. A Napoli chiedevano la foto e poi: Tu chi sei?” Milano, la giornata delle adozioni dei cani ai Giardini MontanelliUna domenica speciale a Porta Venezia: Patrizia Buongiardino, presidente dell'associazione Penelope, illustra l'iniziativa. Contenuti e approfondimenti Si parla di: La truffa dei chihuahua, l'anziana vedova paga ma il cane non arriva; Compra un cane a 180 euro per superare un lutto, ma è un raggiro: la truffa dei cuccioli inesistenti a Torino. Compra un cane a 180 euro per superare un lutto, ma è un raggiro: la truffa dei cuccioli inesistenti a TorinoDue donne, ora imputate, avrebbero utilizzato Facebook per incassare soldi da chi voleva accudire un nuovo animale ... torinotoday.it