Milano la giornata delle adozioni dei cani ai Giardini Montanelli

Patrizia Buongiardino, presidente dell'associazione Penelope, organizza una giornata dedicata all'adozione di cani nei Giardini Montanelli di Milano, per sensibilizzare sul benessere animale. La scelta dei giardini mira a coinvolgere cittadini e famiglie in un ambiente aperto e accogliente. Durante l’evento, volontari spiegano come prendersi cura degli animali e favoriscono incontri tra cani e potenziali adottanti. La giornata si conclude con numerose richieste di adozione e sorrisi tra i partecipanti.

