Omar El Kaddouri | Mai presi jet privati soldi sprecati A Napoli chiedevano la foto e poi | Tu chi sei?
Omar El Kaddouri ha condiviso alcuni dettagli sulla sua vita e carriera in un'intervista a Fanpage.it. Ha spiegato di non aver mai utilizzato jet privati e di aver speso soldi in modo semplice. Ricorda i momenti a Napoli, dove spesso gli chiedevano una foto e poi chiedevano chi fosse realmente. La sua storia inizia in un quartiere di Bruxelles e si sviluppa tra le esperienze con il Torino e l'amicizia con Benatia.
Omar El Kaddouri si racconta a Fanpage.it. Da un quartiere difficile di Bruxelles allo stadio Maradona di Napoli, dai primi gol con il Torino all'amicizia con Benatia: "È facile pensare a noi calciatori dei privilegiati, ma siamo umani".🔗 Leggi su Fanpage.it
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Grazie Omar per quello che hai trasmesso ai nostri ragazzi da ormai svariati anni. Ora hai scelto di cambiare vita…con coraggio!!! Tutta Fc Fornacette ti ringrazia e ti augura una vita piena di soddisfazioni con la tua nuova esperienza - facebook.com facebook