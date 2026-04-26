Omar El Kaddouri | Mai presi jet privati soldi sprecati A Napoli chiedevano la foto e poi | Tu chi sei?

Omar El Kaddouri ha condiviso alcuni dettagli sulla sua vita e carriera in un'intervista a Fanpage.it. Ha spiegato di non aver mai utilizzato jet privati e di aver speso soldi in modo semplice. Ricorda i momenti a Napoli, dove spesso gli chiedevano una foto e poi chiedevano chi fosse realmente. La sua storia inizia in un quartiere di Bruxelles e si sviluppa tra le esperienze con il Torino e l'amicizia con Benatia.