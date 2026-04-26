Omar El Kaddouri | Mai presi jet privati soldi sprecati A Napoli chiedevano la foto e poi | Tu chi sei?

Da fanpage.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Omar El Kaddouri ha condiviso alcuni dettagli sulla sua vita e carriera in un'intervista a Fanpage.it. Ha spiegato di non aver mai utilizzato jet privati e di aver speso soldi in modo semplice. Ricorda i momenti a Napoli, dove spesso gli chiedevano una foto e poi chiedevano chi fosse realmente. La sua storia inizia in un quartiere di Bruxelles e si sviluppa tra le esperienze con il Torino e l'amicizia con Benatia.

Omar El Kaddouri si racconta a Fanpage.it. Da un quartiere difficile di Bruxelles allo stadio Maradona di Napoli, dai primi gol con il Torino all'amicizia con Benatia: "È facile pensare a noi calciatori dei privilegiati, ma siamo umani".🔗 Leggi su Fanpage.it

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