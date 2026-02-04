Emanuela Orlandi la commissione indaga sulla Bmw misteriosa e convoca Dolores Brugnoli di chi si tratta

La commissione bicamerale ha convocato Dolores Brugnoli per chiarire alcuni aspetti legati al caso Emanuela Orlandi. La polizia sta cercando di capire cosa c’entrino una Bmw vista di fronte al Senato e i dettagli che potrebbero aiutare a fare luce sulla scomparsa della giovane. Brugnoli ha già preso parte a diverse audizioni, mentre le indagini continuano a scavare tra vecchie piste e nuovi sospetti. La speranza è di trovare risposte che possano portare alla verità.

Un'altra convocazione mantiene accesi i riflettori sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e su quel 22 giugno 1983, quando la 15enne svanì nel nulla dopo una lezione di musica. La commissione parlamentare d'inchiesta intende far luce sulla Bmw vista accanto a Emanuela, per questo ascolterà Dolores Brugnoli, un nome che potrebbe aggiungere occhi nuovi su ciò che avvenne di fronte al Senato. La commissione convoca Dolores Brugnoli per il caso Orlandi Chi sia Dolores Brugnoli è ancora un mistero. Ansa scrive che il suo nome è spuntato tra le ricerche della commissione bicamerale d'inchiesta nell'ambito delle ricerche sulla Bmw vista di fronte al Senato in quel 22 giugno 1983.

