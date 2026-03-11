Scarti edili sotto le coltivazioni di granoturco e contributi europei incassati illecitamente | società agricola nel mirino della Finanza

Le Fiamme Gialle di Bergamo hanno avviato un'operazione contro una società agricola coinvolta nello smaltimento di scarti edili sotto coltivazioni di granoturco e nell’ottenimento illecito di contributi europei. Le indagini riguardano l’uso improprio di rifiuti e il presunto furto di fondi pubblici destinati al settore agricolo. Le autorità hanno sequestrato documenti e avviato verifiche sulle pratiche finanziarie dell’azienda.

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Bergamo hanno ulteriormente intensificato ed esteso sul territorio della provincia le attività di contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica. Nell'ambito delle attività ispettive e di monitoraggio finalizzate ad individuare comportamenti evasivi e contra legem, i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Treviglio hanno recentemente individuato una società agricola di Brignano Gera d'Adda dedita anche all'allevamento di suini, che ha dapprima ottenuto e quindi illecitamente impiegato contributi a fondo perduto per oltre 1.000.000 di euro. La rilevante somma di denaro era stata conferita dall'Unione Europea mediante il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

