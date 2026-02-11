Weekend del vino sfuso | la tradizione torna alla Cantina Fratelli Vogadori

Nel cuore della Valpolicella, torna il weekend del vino sfuso alla Cantina Fratelli Vogadori. Un appuntamento che richiama appassionati e curiosi, pronti a scoprire i metodi di produzione e a gustare i vini autentici della zona. La tradizione si rinnova con degustazioni, incontri e tanta semplicità, come si faceva una volta.

Nel cuore della Valpolicella, dove i filari disegnano le colline e la tradizione si tramanda di generazione in generazione, esiste un modo autentico e genuino di vivere la passione per il vino. La Cantina Fratelli Vogadori invita a riscoprire il fascino del vino sfuso: un'esperienza che unisce il piacere del buon bere alla sostenibilità e al calore dell'accoglienza artigianale.Un appuntamento con la qualitàSabato e domenica, dalle 9 alle 17, le porte della cantina a Negrar di Valpolicella si aprono per accogliere chi cerca non solo un prodotto d'eccellenza, ma una storia da raccontare. Ci sarà l'opportunità unica di portare i propri contenitori (dame o damigiane dai 5 litri in su) e riempirli direttamente con i vini, frutto di una cura meticolosa e di un profondo rispetto per la terra.

