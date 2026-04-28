Durante la partita tra Inter e Roma, terminata 0-1 grazie a un rigore su Bisseck, si sono sollevate polemiche sul ruolo del VAR. Secondo quanto riportato da Repubblica, ci sarebbero state indicazioni da parte del sistema che avrebbero influenzato le decisioni arbitrali, con alcuni testimoni e ex arbitri che hanno commentato la gestione del metodo Rocchi. La vicenda ha portato a discussioni sulla trasparenza delle decisioni nel calcio.

Repubblica scrive di metodo Rocchi, di decine di testimonianze di arbitri ed ex arbitri (sentiti dalla Procura) sul metodo del designatore arbitrale Rocchi che avrebbe creato un sistema su misura per gestire e conservare il proprio potere dispensando promozioni e bocciature per chi si allineava e chi no. Il quotidiano scrive anche che il designatore indagato per furto sportiva sarebbe stato in contatto con diversi club, circostanza ovviamente non consentita. Non solo, ma spunterebbe – sempre secondo Repubblica – il caso del mancato rigore in Inter-Roma dello scorso anno per fallo su Bisseck. L’assistente Var Piccinini avrebbe segnalato il fallo ma il Var Di Bello gli avrebbe detto: “fatti i fatti tuoi”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Inter-Roma 0-1, al rigore su Bisseck il Var avrebbe detto all’assistente: “Fatti i fatti tuoi”

Rigore INESISTENTE contro l'INTER #shorts

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