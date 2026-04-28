La Technogenetics si svela | Renderemo la diagnostica più accurata e accessibile

La Technogenetics ha annunciato l’intenzione di migliorare la diagnostica, rendendola più precisa e accessibile. L’azienda, che opera dalla fase di ricerca fino alla produzione e all’applicazione nei servizi sanitari, ha sede a Lodi e punta a espandersi a livello internazionale. La filiera completa coinvolge vari passaggi, dalla sperimentazione alle implementazioni pratiche nei laboratori clinici.

Dalla ricerca alla produzione, fino all’applicazione concreta nella sanità. Una filiera completa che parte da Lodi e guarda al mondo. È quella raccontata ieri nella sede di Technogenetics, in via della Filanda, zona San Grato, in occasione della visita del vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio e del sindaco Andrea Furegato. Un momento istituzionale, iniziato con la presentazione dell’azienda e proseguito con un tour nei laboratori, cuore dell’attività di una realtà che opera da oltre 40 anni nel campo della diagnostica e della genetica molecolare. Un settore che negli anni della pandemia ha portato Technogenetics sotto i riflettori, anche per lo sviluppo di soluzioni legate ai test diagnostici.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Technogenetics si svela: "Renderemo la diagnostica più accurata e accessibile" Notizie correlate Installato il servoscala. Più accessibile la biblioteca comunaleNella biblioteca comunale è stato installato il nuovo servoscala, che permette alle persone con difficoltà motorie di accedere al piano superiore... Dacia svela Striker, il nuovo crossover accessibile che punta al segmento CDopo aver messo piede nel segmento dei Suv di dimensioni medie con la Bigster, Dacia svela la Striker, un crossover inedito che punta su pragmatismo...