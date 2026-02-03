È stato installato il nuovo servoscala nella biblioteca comunale. Ora le persone con difficoltà motorie possono salire al piano superiore senza problemi. Il cambiamento rende più accessibile uno dei luoghi più frequentati del paese.

Nella biblioteca comunale è stato installato il nuovo servoscala, che permette alle persone con difficoltà motorie di accedere al piano superiore della struttura. L’intervento, costato 8mila euro, completa un percorso di miglioramento dell’ accessibilità alla struttura iniziato lo scorso anno con l’installazione di una segnaletica interna, ideata dagli alunni delle scuole secondarie di primo grado durante laboratori pratici, progettata su supporti in plexiglass che consentono la rotazione dei 381 disegni realizzati dagli studenti, rendendo la biblioteca un ambiente dinamico, partecipato e capace di stimolare la lettura e l’interazione tra generazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Installato il servoscala. Più accessibile la biblioteca comunale

Approfondimenti su Biblioteca Comunale

È stato presentato il progetto “Siculiana in the world” e riaperta la biblioteca comunale “Gerlando Vasile” nel centro sociale di piazza Pio La Torre, dopo un intervento di restyling.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Biblioteca Comunale

Argomenti discussi: Installato il servoscala. Più accessibile la biblioteca comunale; Biblioteca Zavatti più accessibile: installato il nuovo servoscala; Anziano disabile di 87 anni chiede l'ascensore esterno, ma alcuni condomini dicono no: il caso finisce in tribunale.

Installato il servoscala. Più accessibile la biblioteca comunaleNella biblioteca comunale è stato installato il nuovo servoscala, che permette alle persone con difficoltà motorie di accedere al ... ilrestodelcarlino.it

Giarre, la vergogna del montascale fantasma: nuovo, mai usato, già guasto e ora occorre un nuovo motoreUn paradosso tutto giarrese quello emerso durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale, dove – tra le varie attività ispettive – è stata la consigliera Tania Spitaleri a sollevare una questione tant ... gazzettinonline.it

A Civitanova Marche prosegue il percorso di accessibilità della Biblioteca Comunale “Silvio Zavatti”: è stato installato un nuovo servoscala che permette alle persone con difficoltà motorie di accedere al piano superiore - facebook.com facebook