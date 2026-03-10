Dacia presenta il nuovo modello chiamato Striker, un crossover di segmento C progettato per offrire praticità e prezzo contenuto. Dopo aver introdotto la Bigster, l’azienda ora si concentra su un veicolo più compatto e accessibile, destinato a chi cerca un’auto versatile senza spendere troppo. La vettura si distingue per il suo design funzionale e caratteristiche pensate per un pubblico in cerca di convenienza.

Dopo aver messo piede nel segmento dei Suv di dimensioni medie con la Bigster, Dacia svela la Striker, un crossover inedito che punta su pragmatismo e accessibilità. La Striker non è solo un nuovo modello, ma il (secondo) pilastro di una strategia commerciale ambiziosa: portare la quota di vendite dei veicoli Dacia nel segmento C dall’attuale quinto a ben un terzo del totale nei prossimi anni. Lunga 4,62 metri, l’ultima arrivata del marchio romeno ha cromosomi da station wagon ma senza rinunciare all’ altezza da terra e allo “standing” tipici di una sport utility. Il look è “robusto”, accordato col family feeling di Duster e Bigster, pur introducendo nuovi concetti di stile, specie in coda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dacia svela Striker, il nuovo crossover accessibile che punta al segmento C

