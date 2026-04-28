Nelle acque italiane sono stati segnalati incontri con una tartaruga azzannatrice e uno squalo Mako, suscitando preoccupazioni tra chi frequenta le spiagge. Tuttavia, i numeri relativi alla balneabilità delle acque e i dati sui controlli effettuati finora indicano condizioni favorevoli. Nonostante le notizie di avvistamenti di predatori marini, le autorità continuano a monitorare la situazione senza segnalare rischi concreti per i bagnanti.

Sarà un’estate minacciosa per i bagnanti italiani e per i turisti stranieri che prenderanno d’assalto le spiagge del nostro Paese? Assolutamente no, anzi, i numeri sono già confortanti e anche i dati sulla balneabilità delle acque. Eppure negli utimi giorni si è diffuso qualche segnale di allarme, causato dall’avvistamento di esemplari di tartaruga azzannatrice e squali potenzialmente pericolosi. Ma è davvero il caso di preoccuparsi? Tartarughe azzannatrici nel Lazio e squali Mako anche in Puglia. Nel Lazio, ieri, i primi bagnanti di stagione hanno lanciato l’allarme. A Torre Flavia, nel comune di Ladispoli, il ritrovamento di un esemplare di tartaruga azzannatrice ha creato un po’ di inquietudine.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La tartaruga azzannatrice e lo squalo Mako si aggirano nei mari italiani: fobie dei bagnanti o pericolo reale?

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