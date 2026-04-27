Un tonfo secco e la barca che sobbalza | lo scontro con un grande squalo mako a Gallipoli e il racconto dei testimoni

Durante un'uscita in barca a Gallipoli, i testimoni hanno riferito di aver avvistato un grande squalo mako. Al momento dello scontro, si è sentito un colpo secco e la barca ha sobbalzato, mentre lo squalo si avvicinava. Lo squalo è rimasto in zona per alcuni secondi, poi ha virato lentamente e si è allontanato nel mare scuro. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

“Lo squalo è rimasto lì ancora qualche secondo, poi, come se si fosse stancato del gioco, ha virato lentamente ed è scomparso nel blu scuro da cui era venuto”. Un episodio affascinante e a tratti terrificante quello raccontato sui social media in queste ore da Giuseppe Zacà, un appassionato pesca che si trovava a bordo di un’imbarcazione al largo di Gallipoli, in Puglia. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Un esemplare adulto di squalo mako, con una vistosa ferita, ha urtato la barca impegnata in una battuta di pesca. A bordo si trovavano alcuni diportisti, tra cui appunto Zacà, che ha ripreso la scena con il proprio smartphone.🔗 Leggi su Notizie.com

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