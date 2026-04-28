La Takahashia japonica è tornata in Brianza | via alla bonifica dagli alberi più infestati

Con l’arrivo della stagione calda, le autorità hanno avviato interventi di bonifica contro la Takahashia japonica, una cocciniglia asiatica, che è stata rilevata su diversi alberi nel territorio del comune di Desio. La presenza dell’insetto è stata segnalata in varie zone della zona, portando a interventi mirati per contenere l’infestazione. La situazione ha portato a un intervento immediato per limitare i danni agli alberi colpiti.

Torna la bella stagione e torna ‘l’incubo' della Takahashia japonica in Brianza. La cocciniglia asiatica è stata recentemente avvistata sugli alberi in diverse aree del territorio nel comune di Desio. L'insetto non rappresenta un pericolo per l'uomo o gli animali ma, come spiegano le indicazioni.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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