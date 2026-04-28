R oma, 28 apr. (askanews) – A Los Angeles Laika avvia il nuovo progetto States of Injustice – Chapter 2: The Collapse of Democracy. Il primo intervento è un murale a Melrose Avenue: la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948) cade su un carro armato americano, distruggendolo, con la scritta «Non c’è pace senza diritti umani». Guinness world record: il giro del mondo in 50 piani di murales. guarda le foto Il murale di Laika a Los Angeles: perché ora. L’artista interviene in una fase critica degli Stati Uniti, tra disuguaglianze, razzismo e crisi dello stato di diritto. «La nuova presidenza Trump e l’ascesa della cultura MAGA stanno trasformando profondamente il paese: un modello fondato su razzismo, deportazioni, repressione del dissenso e polarizzazione sociale».🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La street art non sta mai zitta, specialmente in questi tempi bui

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