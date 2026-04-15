Comunicazione 2035 | la nuova mappa di competenze tra AI e strategia

Un'azienda ha annunciato un nuovo modello metodologico dedicato alla comunicazione aziendale, che mira a definire i profili professionali richiesti entro il 2035. Lo studio si basa su un'analisi degli scenari futuri e sulla gestione manageriale, con l’obiettivo di mappare le competenze necessarie tra intelligenza artificiale e strategia aziendale. La presentazione si inserisce in un contesto di evoluzione delle professioni legate alla comunicazione e alla tecnologia.

A2a ha presentato un nuovo modello metodologico per la comunicazione d’impresa volto a delineare i profili professionali necessari entro il 2035, attraverso uno studio approfondito che integra le tecniche di analisi degli scenari futuri con la gestione manageriale. Il progetto, sviluppato in collaborazione con l’Università de La Sapienza di Roma, ha portato alla creazione del volume I Comunicatori del Futuro, curato da Alberto Mattiacci e dalla responsabile della sostenibilità e comunicazione di A2a, Carlotta Ventura. Il percorso di ricerca durato oltre dodici mesi ha prodotto una struttura organizzativa delle competenze definita Tavola delle competenze 2035.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Comunicazione 2035: la nuova mappa di competenze tra AI e strategia Leggi anche: A2a lancia la 'Tavola delle competenze 2035' per la comunicazione Comunicato Stampa: Kimbo dedica la sua nuova campagna di comunicazione ai cittadini del Lazio e di RomaLa creatività si articola in una campagna multi-soggetto che racconta “on the road” le diverse miscele presenti nel vasto assortimento di gamma di...