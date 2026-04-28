Il legale di un designatore arbitrale annuncia che il suo assistito, attualmente sotto indagine e autosospeso, non si presenterà all’interrogatorio previsto per giovedì 30 aprile. In una nota, l’avvocato spiega che la decisione è legata alla volontà di attendere l’arrivo delle carte processuali, ritenendo che procedere con l’interrogatorio in questo momento potrebbe essere controproducente. La situazione riguarda un’indagine in corso senza ulteriori dettagli pubblici.

Milano – Il legale del designatore arbitrale Gianluca Rocchi, l’avvocato Antonio D’Avirro, in una nota, annuncia che giovedì 30 aprile il suo assistito – autosospeso perché indagato – “non si presenterà per rendere l’interrogatorio”. “Rocchi voleva presentarsi in Procura e avvalersi della facoltà di non rispondere – spiega il legale –, ma poi ho deciso io di rinunciare del tutto perché, allo stato, non avendo conoscenza del fascicolo delle indagini preliminari, ritengo di non essere in grado di svolgere efficacemente il mandato difensivo. Andare sarebbe un suicidio”, aggiunge. L’interrogatorio avrebbe dovuto svolgersi in una delle caserme della Gdf a Milano, nella quale sarà, quindi, sentito solo Andrea Gervasoni, ex supervisore Var, che ha deciso, invece, di difendersi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La strategia difensiva di Rocchi, silenzio in attesa delle carte: “L’interrogatorio ora sarebbe un suicidio”

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