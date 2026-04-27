Rocchi e Gervasoni potrebbero non recarsi presso la procura, secondo quanto riferito dai loro avvocati. I legali stanno valutando la strategia difensiva e hanno espresso perplessità riguardo alla modalità di convocazione, definendola “anomala”. La situazione si inserisce in un contesto legale ancora in evoluzione, con le parti coinvolte che analizzano le possibili conseguenze di questa decisione.

e sono perplessi per convocazione “anomala”. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni potrebbero non presentarsi giovedì prossimo davanti al pm Maurizio Ascione. I due principali indagati nell’inchiesta milanese sulla presunta frode sportiva sembrano orientati verso una linea difensiva comune, dettata dalle perplessità espresse dai rispettivi legali. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata La convocazione è stata definita “anomala” dalla difesa: al momento, infatti, mancherebbe chiarezza sull’identità degli altri soggetti con i quali i due ex arbitri avrebbero agito in concorso.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rocchi e Gervasoni potrebbero non presentarsi in procura: i legali studiano la linea difensiva

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