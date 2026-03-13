Da oltre quattro mesi, l'allenatore del Napoli non ha tenuto conferenze stampa prima delle partite di Serie A. La sua ultima dichiarazione in questa fase risale al 17 ottobre. Da allora, si è presentato ai media esclusivamente prima delle gare di Champions League e di Coppa Italia, evitando incontri con i giornalisti prima delle partite di campionato.

Antonio Conte, uomo del Sud, irruento, a tratti veemente e sicuramente senza peli sulla lingua. Non è più lo stesso. L’allenatore del Napoli non parla più, sceglie la via del silenzio, rinunciando alle conferenze stampa pre-partita. Conte non presenta le gare di campionato del Napoli da ottobre scorso, dalla settima giornata di serie A. L’ultima volta che si è presentato al cospetto dei giornalisti risale alla gara di andata contro il Torino, era ancora il 2025, il 17 ottobre, prima della partenza con destinazione Piemonte. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti. Era ancora il Napoli dei Fab four, Conte aveva ancora a disposizione i professori del centrocampo, era ancora l’epoca del 4-1-4-1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli, Conte e la strategia del silenzio: perché da 4 mesi non parla prima delle partite

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