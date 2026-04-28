La strana storia delle azioni Fincantieri vendute al momento giusto

Un ex manager di Fincantieri, che ha lasciato il suo incarico lo scorso agosto, è ancora coinvolto come consulente dell’azienda. Durante la sua carriera, ha diretto l’unità dedicata alle navi militari, e recentemente sono emerse notizie riguardanti la vendita di azioni della società, avvenuta in momenti specifici. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla tempistica delle operazioni e sul ruolo di alcuni protagonisti.

Dario Deste, ex manager Fincantieri pensionato lo scorso agosto e ancora consulente dell’azienda, è stato a lungo direttore dell’unità navi militari del gruppo. Aveva un gruzzolo di azioni come parte variabile dei compensi. Ma fino al 2024 le sue azioni valevano poco. Poi con l’ad Pierroberto Folgiero, fa sapere Repubblica, dai 2,62 euro dell’aumento di capitale va sempre più su, al massimo storico di 26,92 euro del 9 ottobre 2025. Secondo il quotidiano Deste vende il suo pacchetto il giorno prima del massimo storico di 26,92 euro del 9 ottobre 2025. A 26 euro per azione: incassa 647 mila euro. Informazioni rilevanti. Deste figurava nel Registro delle informazioni rilevanti (Ril), dove Fincantieri, cogliendo le linee guida 2017 della Consob, aveva inserito i potenziali depositari di informazioni privilegiate.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: La crescita esponenziale di Pisilli: l’uomo giusto al momento giusto Bonucci senza filtri: «Spalletti è l’uomo giusto al momento giusto. C’è un segreto che ha portato la Juve a lottare per il secondo posto»di Luca FiorettiBonucci senza filtri: «Spalletti è l’uomo giusto al momento giusto». Contenuti di approfondimento Si parla di: Strano caso a Fincantieri l’ex manager vende azioni poco prima del crollo. Fondazione Fincantieri vara la Storia della navalmeccanica italiana- STORIA DELLA CANTIERISTICA ITALIANA NELL'ETÀ CONTEMPORANEA. DALL'UNITÀ ALL'ETÀ GIOLITTIANA (1861-1913) di ROBERTO GIULIANELLI (Laterza; 320 pag; 30 euro) Un progetto editoriale che nell'era della ... ansa.it Fincantieri, la Fondazione come ponte tra passato e futuro: archivi, ricerca e comunità al centro della strategiaFondazione Fincantieri presenta, presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea a Roma, un bilancio articolato delle attività avviate e dei nuovi progetti che ne stanno definendo il ... affaritaliani.it