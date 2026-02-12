Negli ultimi tempi, Pisilli sta attirando l’attenzione di tutti con la sua crescita rapida. La sua presenza in campo si fa sempre più evidente, anche se finora ha avuto meno possibilità di farsi vedere con la Nazionale, a causa della concorrenza di El Aynaoui. Ora, sembra pronto a farsi notare di più.

Nelle ultime settimane non sta passando di certo inosservata la crescita esponenziale di Pisilli. Già con la Nazionale minore aveva fatto vedere cose importanti, ma lo spazio per lui era poco a causa della presenza di El Aynaoui. Poi, la partenza per la Coppa d’Africa del marocchino ha permesso al centrocampista italiano di trovare continuità in mezzo al campo e adesso, complice l’infortunio di Koné, sta diventando un giocatore di fondamentale importanza. Pisilli, infatti, sta dimostrando di essere un giocatore Gasperiniano in tutti i sensi, nonostante nell’ultima sessione di calciomercato si parlasse di un possibile prestito. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - La crescita esponenziale di Pisilli: l’uomo giusto al momento giusto

