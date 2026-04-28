A Praga, durante una gita scolastica, un intervento rapido e preciso di alcuni docenti ha impedito che si verificasse una tragedia. Il tutto è avvenuto in modo tempestivo, evitando conseguenze peggiori. Il ministro dell’istruzione ha espresso apprezzamento per il comportamento dei docenti, definendoli “eroi” per aver agito con coraggio e razionalità in un momento critico. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’episodio.

PARABIAGO (Milano) Un intervento rapido, lucido e decisivo che ha evitato una possibile tragedia a una classe in gita a Praga. Per questo motivo il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha voluto raggiungere personalmente il liceo Cavalleri di Parabiago, nel Milanese, per premiare i tre docenti protagonisti dell’episodio: Miriam Morsani, Federica Verzaro e Domenico Lucifora. Ai tre professori sono state consegnate pergamene di encomio per il sangue freddo dimostrato in una situazione di emergenza che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. "Un gesto di grande coraggio che va fatto conoscere a tutti", ha sottolineato il ministro durante il suo intervento, richiamando l’importanza di valorizzare esempi positivi nel mondo della scuola.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La strage evitata a Praga. Valditara dai docenti eroi: "Lode al vostro coraggio"

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