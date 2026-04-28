Si apre un nuovo capitolo nel dibattito sul suicidio assistito in Italia con la storia di Stefano, un giovane di 35 anni che ha scelto di porre fine alla sua vita assistito. Con questa vicenda il numero di casi ufficiali nel paese sale a quindici, evidenziando una realtà complessa e spesso al centro di discussioni legali e morali. Stefano, che da tempo conviveva con gravi problemi di salute, ha deciso di affidarsi alle procedure previste dalla legge.

Con la storia di Stefano – nome di fantasia per tutela della privacy – i casi di suicidio assistito in Italia salgono a 15. Si è spento oggi in Liguria un sessantaseienne che era in stato di paralisi completa dopo un trauma cervicale. La morte volontaria è stata possibile grazie all’auto-somministrazione del farmaco per il fine vita fornito dal Servizio sanitario nazionale. Dopo il trauma cervicale la vita di Stefano aveva completamente cambiato vita: perennemente costretto a letto, l’uomo seguiva una forte terapia antalgica, aveva un catetere e soffriva di una grave insufficienza respiratoria. Per di più, oltre ai frequenti episodi di polmonite dovuti all’incapacità di deglutire correttamente, il 66enne era dipendente dall’assistenza continuativa dei caregiver.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La storia di “Stefano”, 15esimo caso di suicidio assistito in Italia. “Deprimente e inaccettabile essere paralizzato”

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