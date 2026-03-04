mi auguro che la mia lotta possa servire anche ad altri storia di silvano v dodicesimo caso di suicidio assistito in italia

Un nuovo caso di suicidio medicalmente assistito è stato registrato in Italia, rappresentando il dodicesimo episodio nel paese. La persona coinvolta, Silvano V., ha scelto di porre fine alla propria vita con l’assistenza medica prevista dalla normativa vigente. Lo scenario si inserisce in un contesto in cui questa forma di intervento è consentita, anche se con alcune limitazioni da parte dello Stato.

C’è un nuovo caso di suicidio medicalmente assistito in Italia, anche se parzialmente “garantito” dallo Stato. È il dodicesimo in Italia e il primo in Liguria. Silvano V., 56 anni, affetto da sclerosi multipla progressiva da quasi trent’anni, è morto lo scorso 26 febbraio a seguito dell’autosomministrazione di un farmaco per il fine vita fornito dal s ervizio sanitario nazionale insieme alla strumentazione necessaria. “Mi auguro che la mia lotta possa servire anche ad altri nella mia stessa condizione”, è stato l’ultimo appello di Silvano alla Regione Liguria e al Parlamento prima di morire. L’uomo aveva fatto richiesta del suicidio assistito un anno fa, dopo diffide e messe in mora come avvenuto praticamente per tutti i casi precedenti, la azienda sanitaria locale ha fornito il farmaco e la strumentazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

