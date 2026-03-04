Suicidio assistito l’addio di Silvano è primo caso in Liguria | dodicesimo in Italia

Silvano, un uomo di 56 anni di Genova affetto da sclerosi multipla progressiva da quasi tre decenni, ha scelto di porre fine alla propria vita attraverso il suicidio assistito. È il primo caso in Liguria e il dodicesimo in Italia in cui questa decisione viene portata a termine. La sua vicenda ha suscitato attenzione per la delicatezza della tematica e per la normativa vigente.