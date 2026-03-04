Suicidio assistito l’addio di Silvano è primo caso in Liguria | dodicesimo in Italia
Silvano, un uomo di 56 anni di Genova affetto da sclerosi multipla progressiva da quasi tre decenni, ha scelto di porre fine alla propria vita attraverso il suicidio assistito. È il primo caso in Liguria e il dodicesimo in Italia in cui questa decisione viene portata a termine. La sua vicenda ha suscitato attenzione per la delicatezza della tematica e per la normativa vigente.
Silvano, 56 anni, genovese, affetto da sclerosi multipla progressiva da quasi trent’anni, è stato il dodicesimo in Italia ad aver portato a termine la procedura di suicidio assistito Silvano, 56 anni, genovese, affetto da sclerosi multipla progressiva da quasi trent’anni, aveva presentato la richiesta un anno fa. Dopo diffide e messe in mora, l’Asl ha infine fornito il farmaco e la strumentazione necessaria. L’assistenza medica, in assenza di personale disponibile all’interno dell’azienda sanitaria, è stata garantita dal suo medico di fiducia, l’anestesista Mario Riccio. Silvano è morto il 26 febbraio a seguito dell’auto-somministrazione del farmaco per il fine vita fornito dal Servizio sanitario nazionale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
"Mi auguro che la mia lotta possa servire anche ad altri", storia di Silvano V. dodicesimo caso di suicidio assistito in Italia
