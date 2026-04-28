La storia di Rodolfo Morganti il sagrestano centenario

In Garfagnana, un uomo di 101 anni continua a svolgere il ruolo di sagrestano nella parrocchia di San Martino a Cerageto, in provincia di Lucca. È considerato il sagrestano più anziano d’Italia e mantiene ancora il suo impegno quotidiano nella chiesa. La sua presenza rappresenta una presenza stabile e duratura all’interno della comunità locale. La sua attività si svolge regolarmente, nonostante l’età avanzata.