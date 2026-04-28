La storia di Rodolfo Morganti il sagrestano centenario
In Garfagnana, un uomo di 101 anni continua a svolgere il ruolo di sagrestano nella parrocchia di San Martino a Cerageto, in provincia di Lucca. È considerato il sagrestano più anziano d’Italia e mantiene ancora il suo impegno quotidiano nella chiesa. La sua presenza rappresenta una presenza stabile e duratura all’interno della comunità locale. La sua attività si svolge regolarmente, nonostante l’età avanzata.
In Garfagnana vive il sagrestano più anziano d’Italia. Rodolfo Morganti, 101 anni, presta ancora la sua opera nella parrocchia di San Martino a Cerageto, in provincia di Lucca. Servizio di Lucia Ascione TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
La storia di Rodolfo Morganti, il sagrestano centenario
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