La spilla di Camilla con le bandiere il rosa pacifico di Melania Trump | i look dell'incontro comunicano coesione

Durante l'incontro negli Stati Uniti, i quattro protagonisti hanno scelto abiti e accessori che comunicano un messaggio di coesione. La spilla con le bandiere è stata indossata, mentre il rosa pacifico è stato scelto per l’outfit di una delle figure femminili presenti. Le scelte di stile sono state visibili e hanno contribuito a sottolineare il clima di unità tra le parti. La presenza di re e regina si inserisce in un contesto di incontri ufficiali con il presidente e la consorte.

Re e regina sono negli USA e hanno incontrato il Presidente e sua moglie. Le scelte di stile dei quattro sono parte integrante del messaggio politico.🔗 Leggi su Fanpage.it

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