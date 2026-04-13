Camilla incontro segreto con le vittime di Epstein? Il possibile ruolo inaspettato di Melania
Durante la prossima visita negli Stati Uniti, si ipotizza che la duchessa possa avere incontri privati con alcune delle vittime di Jeffrey Epstein. Queste riunioni, secondo fonti non confermate, potrebbero riguardare incontri riservati o conversazioni con persone coinvolte nelle vicende legate all'ex finanziere. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle modalità o sui partecipanti di questi presunti incontri.
Camilla potrebbe incontrare in forma privata alcune delle vittime di Jeffrey Epstein durante la sua imminente visita negli Stati Uniti. Un’ipotesi non ancora confermata, ma già carica di implicazioni profonde. Camilla e il suo impegno contro la violenza sulle donne. Da anni la regina consorte ha costruito la propria immagine pubblica attorno a un impegno costante contro la violenza sulle donne. Un lavoro silenzioso, spesso lontano dai riflettori, che rende questa iniziativa tutt’altro che improvvisa. L’incontro, se dovesse concretizzarsi, avverrebbe lontano dalle telecamere. Una scelta che riflette la natura stessa della questione: non un evento mediatico, ma un segnale diretto alle sopravvissute.🔗 Leggi su Panorama.it
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