Il Secret Service ha ascoltato la sorella di Cole Tomas Allen, l’uomo coinvolto nell’attacco alla cena di gala dei corrispondenti alla Casa Bianca svoltasi sabato, alla quale era presente anche il presidente. La donna ha dichiarato che Cole voleva agire per affrontare i problemi del mondo. L’interrogatorio si è svolto nelle ore successive all’incidente, che ha provocato diverse ferite e ha portato all’arresto di Allen.

Il Secret Service americano ha interrogato la sorella di Cole Tomas Allen, l'attentatore della cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca di sabato, alla quale era presente anche il presidente Donald Trump. Secondo i media Usa, la donna, che risiede a Rockville con la sua famiglia, nel Maryland, avrebbe detto agli agenti che il fratello aveva un trascorso caratterizzato da dichiarazioni estremiste e l'abitudine di fare commenti politicamente radicali, parlando del desiderio di compiere "qualcosa" per affrontare quelli che, a suo dire, erano i problemi del mondo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sorella attentatore, 'Cole voleva fare qualcosa per i problemi del mondo'

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