Il governo slovacco ha deciso di contestare il divieto dell’Unione Europea sull’importazione di gas russo, previsto per il prossimo autunno. Dopo aver annunciato il ricorso, anche il primo ministro ha presentato la questione alla Corte di Giustizia Europea di Lussemburgo. La decisione arriva a pochi mesi dall’entrata in vigore della misura, che mira a limitare le forniture di gas provenienti dalla Russia.

Dopo Vicktor Orban anche il premier slovacchio Robert Fico ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Europea di Lussemburgo per contestare il divieto dell'Ue sull'importazione di gas russo, che entrerà in vigore il prossimo autunno. La Slovacchia ha presentato il ricorso il 24 aprile, h.a dichiarato la portavoce del Ministero della Giustizia slovacco, Barbora Skulova. "Siamo preoccupati per le modalità di adozione di questo regolamento. Siamo convinti che, nel caso specifico, si tratti di un regime sanzionatorio, di una misura punitiva. Pertanto, era necessario prendere questa decisione all'unanimita'", ha affermato il primo ministro slovacco Robert Fico.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Slovacchia denuncia l'Ue per il divieto di importazione di gas russo

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