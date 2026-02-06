L’Unione europea ha annunciato ufficialmente che a partire dal 2026 eliminerà gradualmente le importazioni di gas dalla Russia. La decisione arriva con una tabella di marcia chiara, che punta a ridurre la dipendenza energetica dai russi in tempi abbastanza rapidi. Le autorità europee hanno già iniziato a mettere in atto misure concrete per rendere possibile questa transizione.

L’ Unione europea ha pubblicato la tabella di marcia per raggiungere il divieto totale di importazione di gas dalla Russia. I primi passi verranno fatti già a partire dal 2026, per concludere il percorso nel 2027. Negli ultimi anni i volumi di gas russo importati si sono quasi azzerati, ma alcuni Paesi, come l’Ungheria, sono ancora molto legati a Mosca. Nel frattempo aumenta la dipendenza dell’Ue dal Gnl, il gas trasportato via nave, in particolare da quello che proviene dagli Usa, che è più della metà del totale. La Commissione europea non sembra però essere preoccupata da questa situazione. La tabella di marcia per l’addio al gas russo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - L’Ue dice addio al gas russo, la tabella di marcia: si inizia già nel 2026

Stati Uniti e India rafforzano i loro rapporti commerciali.

