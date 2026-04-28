La sindaca Funaro | Firenze merita gli Europei I 55 milioni della Viola sono la mossa decisiva

La sindaca di Firenze ha dichiarato che la città merita di ospitare gli Europei e ha sottolineato che i 55 milioni di euro destinati alla squadra di calcio sono un elemento decisivo. La questione riguardante il rinnovamento dello stadio fiorentino ha subito un passaggio importante, con l’annuncio di un investimento sostanziale. La discussione si concentra ora sulle modalità di intervento e sulle tempistiche del progetto.

FIRENZE – La questione legata al restyling dello stadio fiorentino registra un passaggio cruciale. Durante l’intervento di questa mattina (28 aprile) ai microfoni della trasmissione Cose in comune sulle frequenze di Ladyradio, la sindaca di Firenze Sara Funaro ha fatto il punto sull’offerta messa sul tavolo dalla società sportiva cittadina: un investimento di 55 milioni di euro per completare i lavori della struttura. La conferma di questa proposta arriva all’indomani di una giornata di incontri istituzionali che ha visto la prima cittadina visitare i cantieri urbani, compreso quello dell’impianto sportivo, accompagnata da un Ministro e dal direttore del club viola, Ferrari.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - La sindaca Funaro: “Firenze merita gli Europei. I 55 milioni della Viola sono la mossa decisiva” Notizie correlate Leggi anche: Referendum, alta affluenza a Firenze: la sindaca Funaro esulta Firenze, polemica sul post (poi rimosso) con foto manipolata della sindaca Funaro. Mossuto si scusa: “Una goliardata”Firenze, 6 marzo 2026 – Posta una foto in cui la sindaca di Firenze Sara Funaro appare accanto a un’immagine manipolata con l’intelligenza... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sara Funaro, Sindaca di Firenze: Il governo ha fallito sul fronte della sicurezza; Firenze, il cilindrone (lì dal 2023) non è affatto uno scherzo: la sindaca Funaro all'attacco della Soprintendente; La sindaca Funaro si racconta ai ragazzi del Meyer: Più verde e case per Firenze; Il 25 Aprile a Firenze, le celebrazioni a Palazzo Vecchio. La sindaca Funaro: Dedicato ai giovani e al loro futuro. Funaro: Ieri giornata importante. Ringrazio Giuseppe Commisso e Ferrari, con la Fiorentina rapporti costantiLa sindaca di Firenze Sara Funaro, a margine della presentazione della riqualificazione di piazza Unità ha parlato ai media presenti toccando anche il tema legato ai lavori allo ... firenzeviola.it Le celebrazioni per il 25 aprile a Firenze, Funaro: 'La Resistenza è la radice più profonda della nostra democrazia'Sono state tre voci di donne ad alternarsi oggi nelle celebrazioni del 25 aprile dall’Arengario di Palazzo Vecchio: la sindaca di Firenze Sara Funaro, la Presidente emerita della Corte Costituzionale ... 055firenze.it Funaro: "Ho sempre cercato un rapporto costante con la Fiorentina. Firenze merita di ospitare Euro 2032" x.com Anche la sindaca di Firenze Sara Funaro commenta positivamente l'interesse della Fiorentina per il finanziamento del Franchi: "Primo passo di un percorso che coinvolgerà tutte le parti con serietà e responsabilità" - facebook.com facebook