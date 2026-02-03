Emergenza alberi caduti ai Fori Imperiali il Campidoglio accelera | Una task force per la sicurezza

Il Campidoglio ha deciso di intervenire subito dopo il terzo pino caduto ai Fori Imperiali. Una task force speciale si è riunita per trovare rapidamente una soluzione e mettere in sicurezza gli alberi più a rischio. Le autorità vogliono evitare altri incidenti e lavorano per rafforzare i controlli e intervenire subito dove serve.

