La Sicilia tra memoria ironia e impegno politico | incontro con PIF all' Università di Palermo

Martedì 28 aprile alle 11.30 si terrà un incontro nell’Aula Magna “Antonino Buttitta” del Campus di Viale delle Scienze dell’Università di Palermo. L’appuntamento vedrà la partecipazione di Pierfrancesco Diliberto, noto come PIF, che dialogherà con le studentesse e gli studenti. La discussione si concentrerà su temi legati alla memoria, all’ironia e all’impegno politico, offrendo un’occasione di confronto diretto tra il pubblico e il regista.

Martedì 28 aprile, alle 11.30, nell'Aula Magna “Antonino Buttitta” (Edificio 12, Campus di Viale delle Scienze) Pierfrancesco Diliberto - PIF incontrerà le studentesse e gli studenti dell'Università di Palermo.L'evento, dal titolo "La Sicilia tra memoria, ironia e impegno politico", è organizzato.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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