Tra ironia e impegno | Ivan Fiore in scena alla Posta Vecchia con uno spettacolo dedicato alla Sicilia

Ivan Fiore ha portato in scena uno spettacolo dedicato alla Sicilia, perché vuole raccontare le sue storie attraverso l’ironia e la poesia. La serata si svolge alla Posta Vecchia di Agrigento, un luogo che ospita spesso eventi culturali. Fiore utilizza il palco per mettere in luce le sfide e le tradizioni dell’isola, coinvolgendo il pubblico con battute e riflessioni dirette. La scena si anima tra momenti divertenti e spunti di impegno sociale, creando un’atmosfera vibrante e autentica.

Il teatro della Posta Vecchia di Agrigento apre le porte a una serata che intreccia ironia, poesia e impegno civile. Domenica 22 febbraio alle 18, sul palcoscenico del teatro nella salita Giambertoni in via Atenea, andrà in scena “Ridi con Ivan Fiore”: un viaggio surreale costruito tra musica e parole, capace di alternare leggerezza e riflessione. Ivan Fiore guiderà il pubblico attraverso un percorso spiazzante ma mai banale, accompagnato dalla sua chitarra e da un continuo gioco linguistico che diventa cifra narrativa dello spettacolo. Canzoni inedite e poesie si susseguono in un racconto coinvolgente, pensato per lasciare nello spettatore una sensazione di dolcezza ma anche di consapevolezza.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Chris Clun alla Posta Vecchia con “Toxoplasmosi”: l'ironia sulla maternità moderna Chris Clun torna alla Posta Vecchia con “Toxoplasmosi”, uno spettacolo di stand-up comedy che mette in scena le sfide e le contraddizioni della maternità moderna. Chris Clun al teatro della Posta Vecchia con “Toxoplasmosi”: comicità e ironia sulla maternità moderna Chris Clun porta al teatro della Posta Vecchia “Toxoplasmosi”, uno spettacolo di stand-up comedy che affronta con ironia e sarcasmo le sfide della maternità moderna. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Un mondo senza sottoculture, tra ironia, algoritmi e meta-sincerità; Spettacoli gratuiti tra mito e teatro di figura al Teatro La Casetta; Senzachiederepermesso; Fulminacci, a Sanremo tra sfiga e ironia e un nuovo album in uscita. Tra ironia e impegno: Ivan Fiore in scena alla Posta Vecchia con uno spettacolo dedicato alla SiciliaIl teatro della Posta Vecchia di Agrigento apre le porte a una serata che intreccia ironia, poesia e impegno civile. Domenica 22 febbraio alle 18, sul palcoscenico del teatro nella salita Giambertoni ... agrigentonotizie.it Un mondo senza sottoculture, tra ironia, algoritmi e meta-sinceritàTendenze e direzioni della pop culture viste da chi non riesce a farne a meno, anche se vorrebbe. Sofisticazioni popolari: una rubrica di Fumettologica a cura di Marco Andreoletti. Da qualche anno a ... fumettologica.it RIDI CON IVAN FIORE spettacolo di cabaret - facebook.com facebook