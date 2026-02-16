Tra ironia e impegno | Ivan Fiore in scena alla Posta Vecchia con uno spettacolo dedicato alla Sicilia

Da agrigentonotizie.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ivan Fiore ha portato in scena uno spettacolo dedicato alla Sicilia, perché vuole raccontare le sue storie attraverso l’ironia e la poesia. La serata si svolge alla Posta Vecchia di Agrigento, un luogo che ospita spesso eventi culturali. Fiore utilizza il palco per mettere in luce le sfide e le tradizioni dell’isola, coinvolgendo il pubblico con battute e riflessioni dirette. La scena si anima tra momenti divertenti e spunti di impegno sociale, creando un’atmosfera vibrante e autentica.

Il teatro della Posta Vecchia di Agrigento apre le porte a una serata che intreccia ironia, poesia e impegno civile. Domenica 22 febbraio alle 18, sul palcoscenico del teatro nella salita Giambertoni in via Atenea, andrà in scena “Ridi con Ivan Fiore”: un viaggio surreale costruito tra musica e parole, capace di alternare leggerezza e riflessione. Ivan Fiore guiderà il pubblico attraverso un percorso spiazzante ma mai banale, accompagnato dalla sua chitarra e da un continuo gioco linguistico che diventa cifra narrativa dello spettacolo. Canzoni inedite e poesie si susseguono in un racconto coinvolgente, pensato per lasciare nello spettatore una sensazione di dolcezza ma anche di consapevolezza.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Chris Clun alla Posta Vecchia con “Toxoplasmosi”: l'ironia sulla maternità moderna

Chris Clun torna alla Posta Vecchia con “Toxoplasmosi”, uno spettacolo di stand-up comedy che mette in scena le sfide e le contraddizioni della maternità moderna.

Chris Clun al teatro della Posta Vecchia con “Toxoplasmosi”: comicità e ironia sulla maternità moderna

Chris Clun porta al teatro della Posta Vecchia “Toxoplasmosi”, uno spettacolo di stand-up comedy che affronta con ironia e sarcasmo le sfide della maternità moderna.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Un mondo senza sottoculture, tra ironia, algoritmi e meta-sincerità; Spettacoli gratuiti tra mito e teatro di figura al Teatro La Casetta; Senzachiederepermesso; Fulminacci, a Sanremo tra sfiga e ironia e un nuovo album in uscita.

tra ironia e impegnoTra ironia e impegno: Ivan Fiore in scena alla Posta Vecchia con uno spettacolo dedicato alla SiciliaIl teatro della Posta Vecchia di Agrigento apre le porte a una serata che intreccia ironia, poesia e impegno civile. Domenica 22 febbraio alle 18, sul palcoscenico del teatro nella salita Giambertoni ... agrigentonotizie.it

Un mondo senza sottoculture, tra ironia, algoritmi e meta-sinceritàTendenze e direzioni della pop culture viste da chi non riesce a farne a meno, anche se vorrebbe. Sofisticazioni popolari: una rubrica di Fumettologica a cura di Marco Andreoletti. Da qualche anno a ... fumettologica.it