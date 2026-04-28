La sfida al Picchio Village Primavera ancora ko Passa il Pescara

Nel match tra Ascoli e Pescara, i padroni di casa sono stati sconfitti per 3-2. La partita si è svolta al Picchio Village e si è conclusa con la vittoria degli ospiti. La formazione di casa ha schierato Rosa, Zagari, Di Salvatore, Russo, G. Dente e Rama, che è entrato al 28’ del secondo tempo. D’Agostino è entrato al 39’ del secondo tempo. La squadra di casa rimane a secco di vittorie in questa primavera.

ascoli 2 pescara 3: Rosa, Zagari, Di Salvatore, Russo, G. Dente, Rama (dal 28’ s.t. De Witt), D’Agostino (dal 39’ s.t. Ionta), Casillo, Balducci (dal 1’ s.t. Ciafardini), Vischia (dal 7’ s.t. Malafronte), Finotti (dal 1’ s.t. Tassotti). Panchina: R. Dente, Tocchi, Di Teodoro, Di Pierdomenico, Candido, Angelino, Bruni. All. vice Lazzarini (Corsi squalificato) PESCARA: Profeta, Rossi, Landolfi, Di Zio, Valori (dal 15’ s.t. Muzi), Thelen, D’Arcangelo, Guaragna (dal 41’ s.t. Bonetto), Cardilli (dal 25’ s.t. Rosciglioni), D’Errico (dal 25’ s.t. Tarantelli), Shehaj (dal 1’ s.t. Giacalone). Panchina: Doronzo, Marrone, Bosi, Gui, Massini, Servalli, Sculli.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La sfida al Picchio Village. Primavera ancora ko. Passa il Pescara Notizie correlate Leggi anche: La Primavera sfida il Bari al Picchio Village Leggi anche: Piccoli giornalisti al Picchio Village Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ascoli Calcio | Pregara Mister Tomei: Isolarci e cercare di ottenere il massimo.; Gialloblù, l’anniversario ’Villaggio 114’ al Novi Sad. Selfie con le glorie del calcio; La sfida al Picchio Village. Primavera ancora ko. Passa il Pescara; Ascoli verso la sfida col Campobasso, Tomei: Dobbiamo isolarci da tutto. La Primavera sfida il Bari al Picchio VillageUn nuovo caldissimo fine settimana attende le formazioni giovanili del Picchio. La Primavera di Corsi stamattina ospiterà il Bari nel match programmato con avvio alle 11.30 al Picchio Village. Una ... ilrestodelcarlino.it Ascoli, la tifoseria in festa: che notte al Picchio Village dopo il derbyASCOLI Minuto 88 di uno dei derby più sentiti d’Italia, tra due realtà distanti solo pochi chilometri ma rivali da sempre. Simone Corazza, con un perfetto colpo di testa, infila il portiere della Samb ... corriereadriatico.it ENTRA IN CAMPO, NON RESTARE A GUARDARE Quest’estate l’Ascoli Calcio apre le porte del Picchio Village per il suo , il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi tra gli 8 e i 14 anni. Sono previsti due turni, dal 15 a - facebook.com facebook