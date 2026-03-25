Piccoli giornalisti al Picchio Village

Ieri mattina, al Picchio Village, il club bianconero ha ricevuto gli studenti delle classi 5A e 5B a tempo pieno della scuola primaria Malaspina. L’iniziativa fa parte del progetto ‘Giornalista per un giorno’, che coinvolge i piccoli in attività di approfondimento e scoperta del mondo giornalistico. Durante l’incontro, i ragazzi hanno avuto modo di partecipare a diverse attività e scoprire aspetti del giornalismo.

Mattinata carica di sorrisi al Picchio Village. Ieri mattina il club bianconero ha accolto gli alunni delle classi 5A e 5B tempo pieno della scuola primaria Malaspina nell’ambito del progetto ‘Giornalista per un giorno’. I giovani ospiti hanno potuto vivere un’esperienza speciale che resterà nella loro memoria. Accompagnati dalle insegnanti, i piccoli studenti hanno raggiunto il quartier generale del Picchio a bordo dei pulmini. Ad accoglierli le note dell’inno bianconero ‘Ascoli sei grande’ che ha subito coinvolti i bambini all’interno di un clima caldo e coinvolgente. La responsabile della comunicazione Valeria Lolli ha portato i saluti della proprietà bianconera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piccoli giornalisti al Picchio Village Articoli correlati Leggi anche: La Primavera sfida il Bari al Picchio Village Ascoli: tifosi sfidano il divieto, carica al Picchio VillageLa passione dei sostenitori dell'Ascoli ha colorato di bianco e nero la sera del 4 marzo 2026. Giornalista per un giorno | Scuola Primaria Malaspina | Ascoli Calcio Aggiornamenti e contenuti dedicati a Picchio Village Discussioni sull' argomento Ascoli, riparte l’iniziativa Giornalista per un giorno; Ascoli Calcio: Evangelista, Del Sole e Gori intervistati dagli alunni della Malaspina in occasione dell'iniziativa ‘Giornalista per un giorno’. Piccoli giornalisti al Picchio VillageMattinata carica di sorrisi al Picchio Village. Ieri mattina il club bianconero ha accolto gli alunni delle classi 5A e 5B tempo pieno della scuola primaria Malaspina nell’ambito del progetto ‘Giornal ... ilrestodelcarlino.it Ascoli Calcio, ripresi gli allenamenti al Picchio Village. Il programma in vista della super sfida di ArezzoI bianconeri di Francesco Tomei, dopo tre giorni di riposo concessi al termine della vittoria sul Gubbio, si sono ritrovati oggi pomeriggio al Picchio Village per iniziare la preparazione al prossimo ... picenotime.it Il racconto della mattinata al Picchio Village trascorsa con le classi 5^ A e 5^ B tempo pieno della Scuola Primaria Malaspina di Ascoli Piceno ISC Ascoli Centro - D'Azeglio #LungaVitaAllaRegina - facebook.com facebook