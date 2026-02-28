Sanremo 2026 Sal Da Vinci | Perché mi sono commosso dopo l’ovazione? Ho aperto emotivamente i rubinetti mi è passata un pochino la vita davanti

Durante la conferenza stampa al Teatro Ariston, Sal Da Vinci ha spiegato di essersi commosso dopo l’ovazione ricevuta, affermando di aver aperto emotivamente i rubinetti e di aver sentito passare un po’ di vita davanti. È uno dei candidati alla Top 5 finale con il brano “Per sempre sì”, e ha parlato dell’affetto del pubblico durante il Festival di Sanremo 2026.

L'artista napoletano racconta la sua emozione dopo l'ovazione all'Ariston e ricorda i suoi trascorsi al cinema con Leone e Verdone Sal Da Vinci, uno dei papabili alla Top5 finale, in conferenza stampa all'Ariston parlando del suo percorso con il brano "Per sempre sì" rispondendo a una domanda sull'affetto che in questi giorni gli ha riservato il pubblico del Festival di Sanremo. "Perché mi sono commosso dopo l'ovazione? -ha detto – Ho aperto emotivamente i rubinetti, mi è passata un pochino la vita davanti. Ho pensato al cammino fatto. Se è capitato a me può capitare a tutti ed è importante crederci", ha raccontato.

