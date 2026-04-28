La seconda chance di Turati Il futuro può essere suo

Stefano Turati torna in campo dopo quasi un anno, avendo giocato le sue ultime due partite tra il 19 e il 27 aprile 2025 con il Monza, squadra con cui ha militato la scorsa stagione. La sua presenza in due gare consecutive rappresenta un ritorno importante dopo un periodo di assenza. La sua carriera ha visto diverse tappe, ma questa occasione potrebbe segnare un nuovo punto di svolta.

di Stefano Fogliani SASSUOLO Due gare di fila non le giocava da un anno esatto. Tra il 19 e il 27 aprile del 2025, infatti, Stefano Turati disputava le ultime partite con il Monza, con cui militava la stagione scorsa. Monza-Napoli prima, Juventus-Monza dopo: poi il ritorno a Sassuolo, il debutto contro il Napoli ad agosto e da lì in avanti solo una presenza in Coppa Italia ma, in campionato, solo panchina. Una settimana fa contro il Como il ritorno, forse agevolato anche da qualche acciacco che avrebbe condizionato Muric, e domenica a Firenze la conferma, con il portiere milanese che chiude tra i migliori. "In A ci può stare e lo sta dimostrando", aveva detto Fabio Grosso dopo Sassuolo-Como, dando seguito all’assunto con la conferma contro la Fiorentina.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La seconda chance di Turati. Il futuro può essere suo Notizie correlate Luciano Darderi ora merita una chance in Coppa Davis. Risultati eclatanti, non può essere ignoratoLa crescita di Luciano Darderi non è più una suggestione, ma un dato certificato dai risultati. Leggi anche: Iran si ritira dai Mondiali, l’Italia può essere ripescata? Cosa dice il regolamento FIFA e che chance ha Gattuso Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Fiorentina-Sassuolo non va oltre lo 0-0. Fischi al Franchi a fine partita; Trapani-Siracusa: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming.