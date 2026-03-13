Iran si ritira dai Mondiali l’Italia può essere ripescata? Cosa dice il regolamento FIFA e che chance ha Gattuso

L'Iran ha annunciato ufficialmente il ritiro dai Mondiali di calcio 2026, confermando che la nazionale non prenderà parte alla competizione negli Stati Uniti. La decisione è stata comunicata dal ministro dello sport iraniano durante un intervento televisivo. La possibile ripescata dell’Italia non è ancora stata ufficializzata, mentre le regole FIFA per eventuali sostituzioni sono ancora da chiarire.

La nazionale iraniana non parteciperà ai Mondiali di calcio 2026. L'annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal ministro dello sport iraniano, Ahmad Donjamali, che in televisione ha confermato il ritiro della squadra dalla manifestazione che si terrà negli Stati Uniti. La notizia, riportata inizialmente dal Frankfurter Allgemeine Zeitung e poi rilanciata da numerose testate internazionali, segna un momento storico per la competizione. Le motivazioni del ritiro affondano le radici nelle recenti tensioni geopolitiche. Donjamali ha dichiarato che dopo l'uccisione della Guida suprema iraniana Ali Khamenei da parte del governo statunitense, l'Iran non ha alcuna intenzione di partecipare ai Mondiali proprio in territorio americano.