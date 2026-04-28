La scuola di dialetto ha completato la 29esima edizione
La scuola di dialetto “Luigi Paraboschi” ha portato a termine con successo la sua 29ª edizione. La manifestazione, dedicata all’insegnamento e alla valorizzazione del dialetto locale, si è svolta nel periodo stabilito e ha coinvolto numerosi studenti di diverse età. Durante le lezioni e le attività, sono stati affrontati vari aspetti della lingua dialettale e sono stati organizzati incontri culturali con la partecipazione di insegnanti e appassionati.
Si è conclusa con ottimi risultati la scuola di dialetto “Luigi Paraboschi”, giunta alla 29° edizione. Un percorso formativo dedicato alla valorizzazione del nostro vernacolo e alle tradizioni locali. L’iniziativa ha registrato un numero di partecipanti superiore alle aspettative, confermando il.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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