La scuola di dialetto ha completato la 29esima edizione

La scuola di dialetto “Luigi Paraboschi” ha portato a termine con successo la sua 29ª edizione. La manifestazione, dedicata all’insegnamento e alla valorizzazione del dialetto locale, si è svolta nel periodo stabilito e ha coinvolto numerosi studenti di diverse età. Durante le lezioni e le attività, sono stati affrontati vari aspetti della lingua dialettale e sono stati organizzati incontri culturali con la partecipazione di insegnanti e appassionati.